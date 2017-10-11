320 тысяч налоговых уведомлений направлено жителям Мурманской области

Рассылка платёжных документов на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога началась ещё летом, однако большинство северян получают письма именно сейчас. Электронные версии документов налогоплательщики доступны в «Личном кабинете» на сайте Налоговой службы.

В этом году уведомления могут содержать сведения за предыдущие периоды – 2014 и 2015 годы, а так же являются сводными и отражают данные обо всем имуществе физического лица, зарегистрированном на территории Российской Федерации.

Напомним, Единый срок уплаты налогов за 2016 год – 1 декабря 2017 года.