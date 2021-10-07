33 вопроса, или в Мурманская область готовится к Всероссийской переписи населения

Она стартует 15 октября и продлится до 14 ноября.

Во время Всероссийской переписи населения жителям региона зададут 33 вопроса. 23 из них будут качаться социально-демографической темы, а остальные жилищных условий.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас очень быстро меняется ситуация и тенденции в развитии жилищного строительства. Если 15 лет назад сложно было представить, что будет бум частного жилищного строительства, то сейчас мы видим, как вокруг Мурманска и других городов возникают коттеджные посёлки. Люди хотят иметь свой дом».

При проведении переписи будут соблюдены все противоковидные ограничения. Напомним, что в этом году перепись будет организована в трёх форматах: через сайт «Госуслуги», на стационарном участке и с помощью переписчика.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Можно также поучаствовать в качестве переписчика в этой работе. Эта работа, оплачиваемая, сейчас ещё можно присоединиться к команде переписчиков».

Кстати, стать переписчиком может любой желающий старше 18 лет. Для тех, кто хочет внести свой вклад в значимое событие, нужно обратиться в Мурманскстат.