3:4 – на своём поле «Мурман» проиграл нижегородскому «Старту»

Команда «Мурман» по хоккею с мячом, выступающая в чемпионате России, начала серию домашних игр со встречи против нижегородского «Старта».

Предыдущий матч с клубом в ноябре прошлого года закончился победой наших спортсменов. Но в этот раз удача начала ускользать от «Мурмана», хотя заполярные хоккеисты и открыли счёт, но на перерыв ушли, проигрывая нижегородцам 1:2.

Выровнять положение удалось, но не удержать. В итоге игра закончилась поражением 3:4.

Следующая домашняя игра команды «Мурман» состоится на стадионе «Строитель» 15 февраля. На льду спортсмены встретятся с ульяновской «Волгой». Начало матча в 18.30.