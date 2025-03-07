347 тысяч женщин Мурманской области завтра будут отмечать 8 Марта

Это 53% от всего населения нашего региона.

Как сообщает Мурманскстат, средний возраст женщин в Заполярье 43 года, 94% из них живёт в городах.

Большинство представительниц прекрасного пола приверженцы здорового образы жизни. 79%, например не курят, а 35% регулярно занимаются спортом.

Традиционно женщины чаще выбирают профессии, связанные с образованием, здравоохранением и торговлей.