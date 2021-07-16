3,5 часа сити-менеджер областного центра отвечал на вопросы горожан

На вопросы горожан в прямом эфире отвечал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. Также северяне узнали о том, как реализуется в столице Заполярья программа развития и благоустройства «Наш Мурманск».

Диалог в онлайн-формате между северянами и представителями власти давно зарекомендовал себя эффективным инструментом взаимодействия. Задать вопрос может каждый. В этот раз за 3,5 часа сити-менеджеру удалось ответить почти на 60 обращений.

Они касались коммунальной сферы, ремонта дорог и дворов. Также горожан беспокоит тема вакцинации и транспортные перевозки. Евгений Никора рассказал о реализации мероприятий, входящих в стратегический план «На Севере - жить» и его составляющей программе развития и благоустройства «Наш Мурманск».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В городе много сделано благодаря национальным проектам и дополнительным поддерживающим мероприятиям, которые инициированы правительством Мурманской области. Важно, что обновляются дороги, идёт благоустройство дворовых и общественных территорий. Впервые за долгое время в Мурманске появился большой спортивный объект — ледовый дворец «Метеор», идёт строительство двух детских садов и проектирование двух школ».