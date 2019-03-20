35 день рождения отметил коллектив Дворца культуры Снежногорска

«Современнику» - 35! Снежногорский Дворец культуры отмечает день рождения, а это хороший повод собрать друзей и гостей в зале ДК. За кулисами последние приготовления, расстановка по местам, пожелания удачи.

«У нас сегодня концерт особенный, волнение предпраздничное, потому что концерт юбилейный и необычный, - делятся своим настроением Светлана Иванова и Оксана Медведева. - В двух словах не расскажешь. Сегодня волнуемся невероятно».

Но это только до начала представления. Дальше выступление идёт на одном дыхании, без сбоев и суеты.

«Мы не смогли вместить в концерт всего, всех задумок, которых было много, - рассказывает Татьяна Атаманюк, директор Дворца культуры «Современник» (г.Снежногорск). – Хотелось большего, но мы многое оставили на открытие сезона».

Татьяна Николаевна стояла у истоков рождения и становления дворца, начинала тогда ещё режиссером. Сейчас в «Современнике» работает её дочь Дарья, а внучка поёт в одном из коллективов. Таких, выросших, буквально на сцене, ребят называют здесь ласково «дворцовске дети». У них в программе особое место - творческое и яркое.

Афиши тоже немало удивляют. Для события такого масштаба название «Ну как-то так» кажется несколько несерьёзным. Директор успокаивает, дело ведь совершенно не в заглавии, а в содержании. «Мы долго думали, как назвать: ну, собирают друзей, встреча друзей, что получится… Ну как-то так? А давайте «Ну как-то так», по-домашнему», - рассказывает Татьяна Атаманюк, директор Дворца культуры «Современник» (г.Снежногорск).

Выступают коллективы – душевно поют и танцуют. Особенно красиво звучит акапелла коллектива русского народного хора. Есть во дворце и свой маленький театр, артисты которого на праздничном концерте представили на сцене забавную миниатюру.

«Я больше люблю работать для юного зрителя, так как мы театр юного зрителя. И, наверное, сказки мне более близки. Но в прошлом году мы ставили серьёзную работу «Сара Кру, или Как стать маленькой принцессой». В нашем репертуаре есть серьёзные работы и несерьёзные, такие как сказки», - поделилась творческой работой Мария Гусельникова, режиссёр-постановщик ТЮЗа. С этой постановкой театр гастролировал по области. Юбилейные концерты среди зрителей особенно долгожданны, никогда не угадаешь, чем в этот раз удивит творческий коллектив.