35 лет исполнилось со дня первого подъёма военно-морского флага на ракетном крейсере Северного флота «Маршал Устинов»

На корабле провели торжественное построение личного состава, митинг и подняли флаги.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» был построен на Николаевском судостроительном заводе в 1986 году. За годы службы он неоднократно занимал первые места среди надводных кораблей ВМФ России по видам подготовки, становился лучшим кораблём Северного флота. Крейсер оснащён современными системами и вооружением.

За 35 лет службы в составе Северного флота корабль прошёл 230 тысяч морских миль. Он выполнял задачи нескольких дальних походов к берегам Африки и стал постоянным участником Главного военно-морского парада ВМФ.