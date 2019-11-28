35 лет на вахте чистоты

С 1984 года специалисты службы транспорта предприятия «Севжилсервис» следят за чистотой улиц в Ленинском округе - самом большом в областном центре и сложном.

Вот уже 35 лет это предприятие избавляет горожан от грязи и пыли - летом, а зимой - от снежных завалов и сугробов. Все эти годы приходилось трудиться в непростых условиях - менялись эпохи, одни реформы сменялись другими. Но сохранили и производство, и самое важное, коллектив.

«У нас сегодня крупное событие - 35 лет службе транспорта предприятия «Севжилсервис», - говорит Олег Курбатов, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис». - Наша транспорта служба самая историческая в Мурманске. На предприятии есть вся техника: от аварийной спецтехники до крупногабаритной техники. У нас трудятся настоящие бойцы, которые готовы в любую погоду, в выходной день, если требуют обстоятельства, выйти на работу. Хочу поздравить всех, пожелать здоровья, благополучия. Мы гордимся, что у нас есть транспортная служба, на которую можно опереться как на друга».

Ленинский округ не зря считается самым большим и сложным. Он раскинулся от микрорайона Росляково до железнодорожного вокзала. Огромные территории между домами значительно увеличивают объём работ.

«Нам не до юбилея, - говорит Иван Марченко, начальник службы транспорта управляющей компании «Севжилсервис». - Поздравим друг друга, купим тортик, выпьем по чашке горячего чая и готовы выехать на территорию, чтобы выполнить задание руководства «Севжилсервиса».

За 35 лет на производстве сложились настоящие династии. Так произошло и в семье Сахаровых. Отец водителя-тракториста Евгения Сахарова пришёл в службу транспорта 25-летним молодым человеком и проработал здесь до пенсии.

«Мой отец работал здесь водителем, поэтому и я решил пойти по его стопам. Получается, что у нас уже династия», - говорит Евгений Сахаров, водитель-тракторист управляющей компании «Севжилсервис».

В Ленинском округе более трёхсот многоквартирных жилых домов, в которых проживают более ста тысяч человек, рассчитывающих на то, что у них во дворах всегда будет чисто, а дороги будут свободны от снега.

Татьяна Козлова, жительница Мурманска: «Проблемы есть, без проблем жить нельзя. Но в последнее время очень хорошо стало, убирают хорошо и чисто стало».

Александра Шакирова, мурманчанка: «Мы уже оценили качество уборки: довольно чисто, с сыном с коляской везде можем пройти и проехать».

Мы поздравляем коллектив службы транспорта предприятия «Севжилсервис» и надеемся, что они и дальше будут с честью нести свою вахту чистоты.