35 лет со дня окончательного вывода войск из Афганистана: ветеранам есть, о чем рассказать молодёжи

Диалогу со школьниками в Полярном посвятили памятный вечер, на котором вспомнили о не вернувшихся из зоны конфликтов, почтили героев.

Мало рассказывал о службе в Афганистане, вспоминая об отце, подчеркивает Елена Безверхая. Игоря Рожкова полярнинцы знают больше как творца – он стал автором герба города воинской славы, приложил руку к созданию мемориального комплекса «Павшим защитникам Заполярья» и других памятников. Однако сегодня в фонд музея дочь художника передала его награды: медали за проявленные во время боевых действий в Афганистане мужество и доблесть. Сама Елена работает в музее, а сын Рожкова стал военным врачом.

Елена Безверхая, дочь Игоря Рожкова, г. Полярный: «Мне приятно думать, что мы с братом продолжаем его наследие: я как художник, а брат, как военный, потому что он каждый день перевозит раненных с СВО».

В День памяти воинов-интернационалистов к диалогу с молодёжью присоединились и действующие военнослужащие, участники СВО. Больше 9 месяцев боец под псевдонимом «Боцман» провёл в наступлениях. Это четыре направления, включая бои под Авдеевкой. От возвращения в зону спецоперации сдерживает только необходимость работы в гарнизоне.

Боцман, участник спецоперации, г. Полярный: «Там все мои друзья, обратно хочу вернуться. Это война, в уме, конечно, не укладывается, но как говориться, жизнь – это боль, надо терпеть».

У каждого из ветеранов свои горькие истории потерь и радостных побед, а годовщина вывода войск из Афганистана - повод вновь взглянуть друг другу в глаза и безмолвно прочесть объединившие их событие длиною в несколько лет. Признаются, что, даже будучи призывниками, многие ребята не знали, что придётся служить на Ближнем Востоке, распределения приходилось скрывать даже от близких. Среди таких был и Юрий Ловягин.

Юрий Ловягин, ветеран Афганистана, г. Полярный: «На следующий год пригласили во Дворец спорта авиационного института выступать перед призывниками. Пришлось напутственные слова говорить».

35 лет назад зону конфликта в Афганистане покинул последний советский военнослужащий, а память о невернувшихся 15 тысячах молодых ребят и сегодня отзывается болью у сослуживцев, друзей, родственников, у всех россиян.