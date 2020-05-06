35-летний юбилей отмечает Мурманск со дня присвоения ему почётного звания «Город-герой»

Высшей степени отличия город удостоен за высокое мужество, героизм и неоценимый вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны.

С 6 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР столица Заполярья стала гордо носить заслуженное звание «Город-герой». Тогда на центральную площадь на торжественный митинг вышли многие мурмачане. Среди них были участники и ветераны войны, те, кто своим тяжёлым трудом и отвагой ковали Победу. Мурманск заслужил это право ценой многих жизней, лишений, боли и непреодолимой воли к Победе.

Число авиабомб, сброшенных фашистами на город, было сравнимо с бомбардировками Сталинграда. С городской трибуны с поздравительными речами тогда, в мае, 35 лет назад, выступали руководители ещё советской Мурманской области, глава Мурманского тралового флота и Совета ветеранов, рабочие. Открывал мероприятие первый секретарь горкома КПСС Тимур Щербаев.