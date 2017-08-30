3,5 миллиона рублей задолжали мурманчане Фонду капремонта

Мурманчане не платят за капремонт! В июне и июле региональный Фонд капремонта, по предварительной оценке, не досчитался около 3,5 миллиона рублей.

Программа капремонта действует уже несколько лет. И как показывают результаты соцопросов и «горячих линий», проводимых с населением, до сих пор далеко не все знают, как и где вносить ежемесячную плату. В то же время, размер взносов в Мурманской области один из минимальных - шесть рублей за квадратный метр. Для сравнения, в соседней Карелии сумма составляет почти семь рублей, а в Москве - 17 рублей за квадратный метр.

Один из самых простых способов оплатить счёт за капремонт – через банкомат «Россельхозбанка». В этом случае комиссия за перевод взыматься не будет. А самый доступный способ - обратиться в ближайшее отделение «Почты России». Сам процесс оплаты занимает несколько минут.

- В наших отделениях почтовой связи, а их в Мурманске 150, можно быстро оплатить квитанции за капремонт, - говорит Оксана Федорова, начальник мурманского Почтамта. – Эта услуга очень востребована.