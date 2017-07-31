35 семей подводников День ВМФ встретили в новых квартирах

Первый подарок моряки-подводники получили в преддверии профессионального праздника. В Гаджиево состоялась церемония передачи нового дома, построенного для семей военнослужащих подводных сил Северного флота. Ключи от квартир получили 35 семей подводников.

Нынешний дом - пятый из восьми запланированных, органично вписался уже сложившийся микрорайон. Он построен на месте снесённых пятиэтажек, разменявших к тому времени почти полвека. А вот нумерация осталась прежней.

Оборонное ведомство держит курс на переоснащение Вооружённых Сил, без внимания не остаются и условия, в которых живут военнослужащие. Поставленная задача - полностью закрыть вопрос обеспечения служебными квартирами - выполняется.

У новых домов особая конструктивная схема сборки: в её основе металлические колонны, сборные железобетонные плиты и стены из лёгких металлоконструкций. Вентилируемый фасад отделан керамогранитом. Дело за благоустройством двора.

- Дома строятся на земле, приписанной к Минобороны. Обслуживать их будут подрядчики «Оборонстроя» и организации по контрактам Главуправления ЖКХ во взаимодействии с руководством ЗАТО, - отмечает Николай Евменов, командующий Краснознамённым Северным флотом.

Новосёлы между тем обживают новые квартиры. Первой, как и полагается, входит кошка. Комнаты большие и просторные, можно и гостей принимать.

Командующий Северным флотом вице-адмирала Николай Евменов заглянул на чашку чая к новосёлам, чтобы вручить подарок и поздравить с Днём ВМФ.