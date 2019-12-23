3,5 тонны алкоголя и 1,5 тысячи пачек сигарет - мурманские полицейские изъяли крупную партию контрафактной продукции

Склад с незаконным товаром располагался в Ленинском округе Мурманска. Среди обнаруженного контрафакта было немало бутылок с алкоголем от якобы известных производителей. Никаких документов на продукцию у владельца помещения не было, маркировка и на сигаретах, и на бутылках отсутствовала. Владелец помещения уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правило продажи алкоголя. В этот раз ему грозит не только штраф, но и уголовная ответственность.

Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «Всего во время мероприятия было изъято более 3,5 тонны алкогольной продукции. Образцы продукции были направленны на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела».