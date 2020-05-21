350 лётчиков и специалистов авиаперевозок подписали письмо-обращение к Президенту Российской Федерации

Они требуют провести дополнительное расследование крушения мурманского рейса в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Полный текст письма опубликован на сайте «Шереметьевского профсоюза лётного состава».

«По сути, следствие не рассматривало никакой иной версии, кроме версии вины пилота - командира воздушного судна Дениса Евдокимова. Другие версии просто не были исследованы сотрудниками Следственного комитета, в связи с чем так и не были установлены не только все причины катастрофы, но и обстоятельства, способствующие наступлению тяжких последствий, а также полный круг причастных лиц», - утверждают специалисты в письме.

По их словам, расследование закончили подозрительно быстро, а следствие не учитывало конструктивные особенности самолёта и не оценивало действия сотрудников противопожарной безопасности. Также при расследовании дела не проверялась версия пилота о том, что в резервном режиме «Сухой Суперджет» начал реагировать на действия лётчика с значительным запозданием.

Напомним, рейс, летевший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево после того, как в него попала молния. Электроника вышла из строя, воздушное судно переключилось на ручное управление. Во время посадки самолёт загорелся. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.