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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.22 19:30

350 спортсменов в одной чаше! В центральном бассейне города Мурманска прошли областные соревнования по плаванию

На старт! Приготовились! Свисток! Поплыли… Юноши и девушки приняли участие в соревнованиях по плаванию, которые состоялись в центральном бассейне Мурманска.

Сергей Ратушин, президент Федерации плавания г. Мурманска, главный судья соревнований: «В соревнованиях учувствуют порядка 350 спортсменов, возраст от 9 до 15 лет».

В заплывах приняли участие три команды - ребята из Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17, Спортивной школы олимпийского резерва №13 и Детско-юношеской спортивной школы Кольского района. Соревнования рассчитаны на два дня.

Андрей Руденко, начальник организационно-планового отдела военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области: «Данные мероприятия приурочены к месячнику, проводимому в рамках празднования Дня Победы. Ежегодно проводим эти мероприятия совместно с Комплексной спортивной детской школой №17, директор Тян Сергей Николаевич».

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «Наша школа является членом регионального отделения ДОСААФ, поэтому мы всегда участвуем в организации и в самих соревнованиях».

По словам организаторов состязаний, по сравнению с прошлым годом интерес юных участников к соревнованиям по плаванию возрос. Число юных пловцов в этом году увеличилось на 100 человек. Дистанции им предстоит пройти разными стилями: на спине, брассом, техникой баттерфляй и вольный стиль. 

Андрей Руденко, начальник организационно-планового отдела военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области: «На этих соревнования мы отбираем ребят для дальнейшего проведения мероприятий по военно-прикладному виду спорта, например, на офицерское летнее многоборье. В план, в который входят стрельба, бег и плавание, направлен на допризывную молодёжь. Ребята должны быть крепкие».

Участник областных соревнований Ян Смолка уже совершил свой заплыв и делится своими эмоциями: «Выступил, как обычно, немного волнительно, даже чуть-чуть страшно. Но был уверен, что нормально проплыву».

Один из победителей Владислав Ментюков занял первое место в соревнованиях на дистанции 50 метров вольным стилем.

Владислав Ментюков, участник соревнований: «Я решил заниматься плаванием, потому что это хороший спорт, который развивает всё тело. Мне это просто нравится. В ближайшем будущем я собираюсь выполнить нормативы на первый взрослый, а дальше, как пойдёт, может на кандидата мастера спорта, потом и мастера спорта».

 

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