36 многоквартирных домов и 5 тысяч жителей обогреет котельная, которая раньше снабжала паром птицефабрику

Когда-то на котельной в п.Молочный было слышно кудахтанье кур – ведь она расположена прямо на территории птицефабрики «Мурманская». Производство яйца и мяса птицы росло, а вместе с ним и потребности в горячей воде и паре. Сначала котельная состояла из одного корпуса – потом к нему пристроили ещё два.

Когда-то на котельной в п.Молочный было слышно кудахтанье кур – ведь она расположена прямо на территории птицефабрики «Мурманская». Производство яйца и мяса птицы росло, а вместе с ним и потребности в горячей воде и паре. Сначала котельная состояла из одного корпуса – потом к нему пристроили ещё два.

В нулевые птицефабрка оказалось банкротом, а котельную передали в областную собственность. Посёлок надо было отапливать. Излишние мощности, удаленность от жилфонда – вот не полный перечень проблем, которые приходится решать.

Вячеслав Скибинский, начальник участка: «У нас есть ряд решений, которые могут способствовать снижению удельной нормы топлива, улучшению работы персонала, оборудования. К этому и будем стремиться и идти».

Центральный пульт – сердце предприятия. Чернильные самописцы рисуют графики, напоминающие кардиограмму. Глядя на них, можно понять, как себя чувствует сложный организм котельной. Чем старше оборудование, тем больше ему требуется внимания. Сейчас в ремонте котёл 1974 года постройки. Приступили к так называемой обмуровке – со стороны это очень похоже на строительство большой русской печки.

Владимир Буторин, огнеупорщик: «Здесь идёт защита огнеупорным кирпичом, чтобы не горел котёл».

Огнеупорщиков сейчас днём с огнём не сыщешь. На котельной в Молочном есть свой - штатный. Если надо где-то обмуровать котёл, сразу зовут Владимира Буторина. Скоро ему на пенсию, а передать вахту некому.

Выложить кирпичную стенку вокруг котла всё равно, что построит дом – гораздо быстрее работать в четыре руки.

Сергей Дикальчук, слесарь котельного оборудования: «С Володей мы работаем вместе уже восемь лет, я его, можно сказать, постоянный напарник».

По рассказам сотрудников котельной, здесь можно изучать географию – кто и откуда. Владимир родом из Кольского района, Сергей - приехал с семьей из Казахстана. А лаборант Юлия Викторовна Ануфриева из Тюмени.

25 лет на одном предприятии – трое детей. Теперь здесь её родина.

Елена Виноградова - её руками поддерживается чистота и уют. Елена Георгиевна живёт в Молочном – до работы рукой подать. А ещё ей нравится, что котельная находится вдали от суеты.

Елена Георгиевна Виноградова, уборщица: Мы в лесу! Белочки к нам приходят, волки, лисы есть. Хорошо у нас всё».

Алексей Зубарев, старший машинист котельного оборудования: «Медведь заходил, белки бегают, борщевик растёт боремся с ним».

Алексей Викторович мог бы стать художником - он пишет картины и маслом, и акварелью. Но судьба распорядилась иначе. А кто сказал, что профессия машиниста котла не может принести признание. Может! В этом году котельная в Молочном была признана одной из лучших.

Алексей Зубарев, старший машинист котельного оборудования: «Почему мы лучшие? Потому, что работаем хорошо, поэтому мы и лучшие!».

Елена Георгиевна Виноградова, уборщица: «Коллектив у нас дружный, начальник у нас хороший, всё у нас хорошо».

Глядя на Вячеслава Францевича Скибинского, сразу видно, кто на котельной начальник. Скоро 20 лет он «у руля». Всё у него аккуратно, по полочкам. Выпускник ленинградского Политиха - он всю жизнь посвятил теплоэнергетике.