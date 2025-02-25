36 участников регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2025» оказались в числе победителей и призёров

В Центре опережающей профессиональной подготовки состоялась церемония подведения итогов регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2025». Награды победителям вручил губернатор Андрей Чибис.

«Профессионалы-2025» - чемпионат профмастерства, где студенты и школьники демонстрируют свои профессиональные навыки в различных компетенциях: нейросети, промышленный дизайн, робототехника, машиностроение, медицинская сфера, сфера образования. В этом году добавили 9 новых дисциплин, приоритетных для Арктики и региона.

Елизавета Волкова, участница конкурса «Профессионалы-2025»: «Это было очень серьёзно, волнительно…Было три конкурсных этапа, на подготовку давали три часа и 30 минут. Было много занятий вместе с волонтёрами. Провести игру, виртуальную экскурсию…было очень сложно, так как до этого я не делала ни презентации, ни экскурсии, но эксперты меня всему научили. Я пошла туда получить опыт и знания, я научилась, опыт был шикарный».

Финал первого регионального этапа чемпионата прошёл в Центре опережающей профессиональной подготовки. В категории «Юниор» своё мастерство показали 65 школьников, 36 оказались в числе победителей и призёров.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «У наших школьников есть уникальная возможность познакомиться с крупнейшими предприятиями региона, с нашими колледжами, с МАУ, попробовать своё мастерство и получить денежные премии – двадцать, пятнадцать и десять тысяч рублей. А самое главное, пройти стажировку возможно на предприятии своего будущего места работы, чтобы знать о том, что здесь можно построить успешную карьеру и себя реализовать».

В торжественной церемонии награждения принял участие глава региона Андрей Чибис.

Те, кто показали лучшие результаты, получат денежные премии, а главное, ребятам будет организована стажировка на базе предприятий-партнёров.

Победители в апреле этого года примут участие в итоговом межрегиональном чемпионате.