360 миллионов рублей - за эффективную управленческую работу регионального правительства

На выездном заседании правительства Мурманской области в Оленегорске губернатор сообщил о том, что за эффективную управленческую работу регионального правительства Мурманская область получила грант в размере 360 миллионов рублей.

На выездном заседании правительства Мурманской области в Оленегорске губернатор сообщил о том, что за эффективную управленческую работу регионального правительства Мурманская область получила грант в размере 360 миллионов рублей.

Эти средства правительство области планирует направить на обновление общественного транспорта и закупку коммунальной техники, чтобы парк таких машин позволял содержать города региона в чистоте и зимой, и летом.

Систему оценки эффективности работы органов власти решено было ввести и в муниципалитетах. По словам Андрея Чибиса, ключевыми критериями для оценки станут удовлетворённость людей результатами, исполнение нацпроектов и плана «На Севере-жить!».