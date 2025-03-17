37 спасателей из разных регионов страны принимают участие в сборе в Хибинах по применению техники повышенной проходимости

Тренировки организованы на территории Хибинского горного массива и Ловозерских тундр. Основная цель участников – повысить свою квалификацию и подготовиться к работе в сложных природных условиях.

Снегоходы — незаменимое средство передвижения в условиях сурового северного климата. Спасатели, приехавшие в Хибины со всех уголков страны на сборы, учатся управлять такой техникой в различных погодных условиях, днём и ночью, правильно оценивать рельеф местности и выбирать оптимальные маршруты движения. Специалисты изучают методы эвакуации техники, застрявшей на склонах, используя второй снегоход или способ «якорения», где две лопаты связывают веревкой, зарывают в снег и применяют как лебёдку.

Даниил Мартынов, советник Министра МЧС России: «Это комплексные сборы… Сегодня у нас практическая часть по «зарыванию» снегохода».

Участники тренируются в технике буксировки групп лыжников и эвакуации пострадавших. Эти навыки особенно важны в условиях горной и лесистой местности, где традиционные методы спасения могут менее эффективны.

Илья Овчаренко, спасатель Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда: «Необходимо отработать все навыки эвакуации пострадавших».

Занятия организованы под руководством опытных инструкторов, которые делятся своими знаниями и опытом. Они помогают участникам лучше понимать особенности работы в экстремальных условиях и применять современные технологии для повышения эффективности проведения спасательных операций.

Учебно-тренировочный сбор в Хибинском горном массиве и Ловозерских тундрах продлится до 19 марта.