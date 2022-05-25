38 уголовных дел завели сотрудники Мурманской межрайонной природоохранной прокуроры в этом году

Большая их часть связана с преступлениями в сфере охраны биоресурсов.

Речь о браконьерах, которых задерживают на месте преступления во время транспортировки или перегрузки незаконно добытой рыба, а чаще дорогостоящей продукции из камчатского краба.

По словам прокурора, в последние годы деятельность таких нарушителей находится на прежнем, контролируемом уровне. Однако в 2021 году был зарегистрирован всплеск преступлений, связанных с незаконным ловом. Специалисты связывают повышение активности браконьеров с выходом горбуши на нерест, который случается раз в два года. Одно из таких дел сейчас находится на рассмотрении в суде.

Алексей Гамаюнов, заместитель Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области: «Фигурантами по уголовному делу являются трое жителей Мурманской области. Ущерб от незаконной добычи водных биоресурсов, наступивший от их незаконной деятельности, составил практически 7 миллионов рублей. Также природоохранной прокуратурой в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с фигурантов по уголовному делу данной суммы в доход федерального бюджета».