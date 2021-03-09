В центре дополнительного образования «Лапландия» провели региональный отборочный этап Всероссийского олимпиады по 3D-технологиям. Состязались школьники по двум направлениям: технический уровень и творческий.

Олимпиада по 3D-технологиям в России проводится уже шестой раз. На региональном отборочном этапе в центре дополнительного образования «Лапландия» соревновались школьники с 7-го по 11-й классы.

Сергей Кулаков, директор центра дошкольного образования «Лапландия»: «У нас 78 ребят. Это 39 команд из 6 муниципальных образований Мурманской области выступают в этом году. Проекты у нас интересные и задания двух видов».

Первое направление 3Д-про. Здесь школьники с помощью специальных программ создают 3Д-модели по заданию и делают их макеты. На все – 2 дня, чтобы потом защитить свой проект.

Илья Васильев из Мурманска вместе с напарником создали идеальную парту для кабинета биологии.

Илья Васильев, участник регионального отборочного этапа олимпиады по 3D-технологиям: «Я взял на себя задание создания стула. Он должен быть удобным. Мы использовали на базе геймерских стульев. Они являются самыми популярными и много молодых людей их любят. Поэтому мы взяли отдельные элементы, такие как подушечка для спины и головы. Это очень удобно. И мы делаем их эргономичными, чтобы все было правильно».

По второму направлению 3Д-арт школьники выполняли творческие задания 3Д-ручками. Софья Грудинина из Мончегорска с подругой, например, занялась созданием класса по биологии.

Софья Грудинина, участница регионального отборочного этапа олимпиады по 3D-технологиям: «В данный момент я делаю стену, моя напарница делает пол. Это кропотливая работа, но мы очень стараемся. Ручка очень странная вещь, к ней нужно относиться очень аккуратно и осторожно. Поэтому любая деталь здесь важна».

3Д-моделирование сейчас очень популярно среди школьников. Это технология будущего, она поможет нам сделать жизнь проще и лучше. Поэтому познавать мир компьютерного моделирования так интересно молодым умам. Однако посоревноваться решаются не все.

Анастасия Хайрулина, наставник на олимпиаде, учитель информатики и физики в школе №10 г. Кандалакша: «В нашем городе есть кружки по 3Д-моделированию, но чаще всего на такие мероприятия выезжает команда только от нашей школы. Не знаю почему, может быть, боятся выезжать, но мы каждый год ездим на такие мероприятия».

Победители регионального этапа поедут на Всероссийскую олимпиаду, которая состоится в апреле в Москве.