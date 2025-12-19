4 часа и 27 минут: Владимир Путин провёл совмещённые пресс-конференцию и «прямую линию»

Президент России Владимир Путин подвёл итоги 2025 года в прямом эфире на совмещённых пресс-конференции и «прямой линии». Глава государства почти 4,5 часа отвечал на вопросы россиян и журналистов и прокомментировал порядка 100 тем. Всего по различным каналам связи прислали более 3 млн вопросов.

Прямая трансляция общения в реальном времени для Владимира Владимировича проводится в 4 раз. Ведущими программы стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Модератором выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этом году «прямую линию» проводят уже в 22 раз. И одним из главных вопросов было СВО.

О ситуации на фронте президент сообщил, что после того, как российские войска выгнали противника из Курской области, инициатива полностью перешла к нашим военным, которые уверенно продвигаются в глубь, освобождая новые территории. Верховный главнокомандующий отметил, что движение будет продолжено.

Также президент подтвердил, что войска контролируют город Купянск и прокомментировал фотографию украинского лидера на фоне стелы города.

Следующий вопрос про СВО был из зала - про награждение добровольческой штурмовой бригады «Ветераны» почётным наименованием «Гвардейская». Президент одобрил это предложение.

Также Владимира Путина спросили о БПЛА.

К слову, сейчас войска беспилотной авиации настолько разрастаются, что Минобороны проводит конкурс.

Президент поручил ведомству наладить тесную связь с соцслужбами, сокращая бюрократические проволочки. Кроме того, глава дал поручение взять на особый контроль ситуацию пропавших без вести и попавших в плен.

А ведущие отметили, как много вопросов решаются в течении нескольких дней благодаря штабу Народного фронта.

Не осталась в стороне и тема о том, как наши бойцы находят себя на гражданке.

Про президентскую программу «Время героев» вопрос прозвучал из зала. Глава государства отметил, что в регионах она отлично себя показала. Выпускники уже работают на крупнейших предприятиях и занимают высокие посты в правительстве и регионах.

Зарубежная повестка тоже не осталась в стороне. Во время итогов президенту сообщили, что переговоры по поводу изъятия активов РФ провалились, Брюсель настоял на сохранение российских активов.

Следующий блок вопрос касался экономики страны. Президент отметил, что она находится в хорошем состоянии. Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал ещё ниже — 2,2%, заявил Владимир Путин. Президент также рассказал о сохранении хороших темпов повышения реальных зарплат: по его словам, за год они выросли на 4,5%. Российский госдолг остаётся самым низким среди развитых экономик, на уровне 17,7%. Качество балансировки бюджета сохраняется на уровне 2021 года, то есть еще до СВО. Всё это говорит об устойчивости экономики.

Про налоги президент отметил, что повышение НДС – это «самый правильный честный и прозрачный» способ решения стоящих перед страной задач. В это же время стало известно, что Центробанк понизил ключевую ставку до 16%.

По социальному блоку также было много вопросов. Президент сразу затронул одну из самых наболевших тем – мошенничество. Количество подобных преступлений сократилось на 7 процентов, ущерб на 33.

Не обошли стороной и социальные меры поддержки. Глава государства заявил, что повышение доходов многодетных семей не должно приводить к сокращению мер поддержки. Президент отметил, как много программ по поддержке родителей и детей и предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду до 8 вечера. Но это потребует, в свою очередь, увеличить количество педагогов и воспитателей.

Президент отметил, что в 25 регионах демонстрируют положительные тенденции в сфере демографии.

Кроме того, Владимир Путин отметил важность проблемы обманутых дольщиков. Перенос сроков от застройщиков встречается от многоквартирных объектов до социальных – спорткомплексов и т.д.

Историю с мораторием на штрафы для застройщиков, принятым во время COVID-19, надо заканчивать, подытожил глава государства.

На вопросы студентов президент ответил, что пока не видит необходимости в том, чтобы распространять обязательную отработку на учащихся педагогических вузов. Он также не исключил в будущем отмены отработки для выпускников медвузов.

Вопросы международной повестки не обошли стороной.

Всего более 600 журналистов посетили пресс-конференцию. Корреспонденты из страны блока НАТО и близкие к ним по идеологической повестке в основном задавали каверзные вопросы.

Россия подтвердила готовность к диалогу по урегулированию конфликта. А вот представитель из Таджикистана подарил президенту книгу «Сердце Азии», в которой 126 русских поэтов восхваляли Персию и Таджикистан. Журналист выступил с просьбой создать памятник Омару Хайяму и открыть центр его имени.

А в завершении программы не обошлось без душевных вопросов. На прощание президент отметил, что главное в жизни - семья.

Итоги прямой линии президент завершил спустя 4,5 часа общения.