4 дня – на информацию о результатах теста на коронавирус

Обсудили на оперативном совещания и эпидемическую ситуацию в регионе. 234 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерили от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+117), Североморске (+21) и Кандалакшском районе (+20).

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом установил чёткий срок размещения информации о результатах теста на коронавирус на Едином портале госуслуг – 4 дня. Речь идёт о тех, кто прибывает в регион из заграницы.

Ранее срок предоставления сведений законом не оговаривался. Кроме того, теперь детям и подросткам при заселении в гостиницы в сопровождении родителей не потребуется наличие сертификата о прививке, справки о наличии антител либо об отрицательном результате ПЦР-теста.