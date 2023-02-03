4 февраля в Туломе в рамках празднования Международного дня саамов состоится обряд исполнения желаний «Костёр единения»

Организаторы праздника приглашают гостей и жителей Мурманской области принять участие в событии и загадать свои желания. Обряд «Костёр единения» - одна из самых красочных и добрых традиций коренного малочисленного народа севера.

Чтобы задуманное сбылось, по мнению нойда, важно соблюдать следующие правила: желание должно быть чётко сформулировано, позитивно настроено и адресовано себе лично. Не приветствуется желать «счастья» и «денег».

Окунитесь в загадочную атмосферу можно 4 февраля в Туломе, начало в 13.30, вход свободный.