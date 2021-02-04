4 февраля весь мир отмечает День борьбы против рака

В столице Заполярья представители ОНФ, волонтёры и член Совета Федерации России от Мурманской области посетили онкологическое отделение областной детской клинической больницы. В подарок медицинской организации привезли мольберты и телевизор.

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Его цель - привлечь внимание общественности к важности диагностики, лечения и предотвращения этого страшного заболевания. В рамках события сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко решила посетить онкологическое отделение Мурманской областной детской клинической больницы. Вместе с ней пришли представители волонтёрских организаций и ОНФ.

Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области: «Сейчас принят план мероприятий по реализации программы десятилетия детства. Очень важный момент, он состоит из 10 разделов. Для меня очень приятно, что большое внимание уделено здесь и вопросам здоровья и сбережения детского населения. Один из пунктов - вопросы совершенствования онкологической помощи детскому населению, среди которых строительство реабилитационных центров, подготовка кадров. В плане на 2021 год - пересмотр порядка оказания медицинской помощи».

Представители небольшой делегации посмотрели, в каких условиях функционирует онкологическое отделение, пообщались с пациентами и врачами. Увиденным все остались довольны. Здесь регулярно обновляют оборудование, медики постоянно совершенствуют знания и навыки. Немалую помощь отделению оказывают, в том числе, и волонтёры.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтрского центра Мурманской области: «Уже сегодня волонтёры помогают в термометрии, разгружают медицинских работников, помогают переносить передачи. Когда снимут все ограничения с ковидом, самая распространённая тема волонтёрства в таких долголежащих стационарах, как онкоцентр сегодня, это, конечно, представления «больничных» клоунов, это психологическая помощь родителям, это различное информирование населения о профилактике раковых заболеваний, о первых признаках раковых заболеваний».

Приехала делегация не с пустыми руками. Чтобы маленькие пациенты не скучали, им привезли детские мольберты и новый телевизор.

Асламбек Асаев, представитель главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Мурманской области, активист ОНФ: «Для меня большая честь быть здесь, оказать маленькую помощь, сделать приятно детям. Дети у нас уязвимые и они не понимают, почему находятся в этих стенах. Тяжело в этот момент. Мы все, активисты и волонтёры, все стараются помочь им».

Сегодня врачи знают более сотни видов рака. И одним из главных условий успешной борьбы с ним по-прежнему остаётся раннее выявление. Практически все опухоли на ранних стадиях поддаются терапии, 99% можно вылечить хирургическим путём. Именно по этой причине важно вовремя проходить необходимые обследования у врачей и уделять внимание собственному здоровью.