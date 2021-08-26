4 города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства.

Результаты стали известны во время форума «Среда для жизни. Город и вода», который в эти дня проходит в Нижнем Новгороде. Участие в событие принял и глава правительства Михаил Мишустин.

От Мурманской области было представлено пять проектов, в итоге 4 из них стали победителями конкурса в этом году. Все они должны быть реализованы в Мурманской области во время строительного сезона в 2022 году с привлечением средств из федерального бюджета.