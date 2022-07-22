День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.22 19:30
4 и 5 лет лишения свободы – наркодилеры получили по заслугам
В ЗАТО Александровск перед судом престали два наркодилера. При обысках у молодых людей представители УФСБ обнаружили 4 килограмма наркотиков.
В ЗАТО Александровск перед судом престали два наркодилера. При обысках у молодых людей представители УФСБ обнаружили 4 килограмма наркотиков.
Алёна Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области расследовано 7 уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса России».
Двое жителей ЗАТО систематически приобретали синтетические и растительные наркотики для их дальнейшего распространения на территории Александровска. Для реализации незаконной продукции дилеры использовали теневой сегмент интернета. А передавали препараты заказчикам с помощью закладок.
Суд признал их виновными, приговорив к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
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Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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