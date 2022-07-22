4 и 5 лет лишения свободы – наркодилеры получили по заслугам

В ЗАТО Александровск перед судом престали два наркодилера. При обысках у молодых людей представители УФСБ обнаружили 4 килограмма наркотиков.

В ЗАТО Александровск перед судом престали два наркодилера. При обысках у молодых людей представители УФСБ обнаружили 4 килограмма наркотиков.

Алёна Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области расследовано 7 уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса России».

Двое жителей ЗАТО систематически приобретали синтетические и растительные наркотики для их дальнейшего распространения на территории Александровска. Для реализации незаконной продукции дилеры использовали теневой сегмент интернета. А передавали препараты заказчикам с помощью закладок.

Суд признал их виновными, приговорив к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно.