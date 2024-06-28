4 июля атомный ледокол «50 лет Победы» выйдет в первый в этом году туристический рейс на Северный полюс

На борту атомохода будут легендарный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин. Они планируют установить новый рекорд в сфере арктических беспосадочных перелётов, совершив полёт по маршруту архипелаг Земля Франца-Иосифа — Северный полюс.

К отправной точке нового рекорда спортсменов доставит экспедиция Клуба полярных путешествий. Место старта будет определено исходя из фактической ледовой обстановки и погодных условий.

Экспедиция клуба пройдёт на самом мощном в мире атомном ледоколе «50 лет Победы». На его борту будут находится 120 пассажиров, которые смогут пообщаться с Фёдором Конюховым и Игорем Потапкиным и поддержать их перед историческим стартом.

Путешественники планируют совершить свой полёт на двухместном паралёте на расстояние около 900 километров за 8–14 часов. Однако его итоговая протяжённость и затраченное время во многом будут зависеть от погодных условий и направления ветра на маршруте.