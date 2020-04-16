День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.20 19:30
4-летняя мурманчанка выпала из окна квартиры
В Мурманске из окна дома № 13 на проспекте Ленина выпала четырехлетняя девочка.
Как сообщили в следственном комитете, ребёнок находился в квартире, распложённой на втором этаже, один и, по предварительной информации, открыл окно самостоятельно.
Девочка была доставлена в больницу. По некоторым данным у неё черепно-мозговая травма.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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