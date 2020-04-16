4-летняя мурманчанка выпала из окна квартиры

В Мурманске из окна дома № 13 на проспекте Ленина выпала четырехлетняя девочка.

Как сообщили в следственном комитете, ребёнок находился в квартире, распложённой на втором этаже, один и, по предварительной информации, открыл окно самостоятельно.

Девочка была доставлена в больницу. По некоторым данным у неё черепно-мозговая травма.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.