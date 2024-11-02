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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.24 19:30

4 ноября в России будут праздновать День народного единства

В центре Мурманска тоже пройдут массовые гуляния.

История Дня народного единства имеет глубокие корни. Праздник был учреждён ещё в царской России в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Про единство тогда не было ни слова, несмотря на то что Минин и Пожарский действительно смогли сплотить народ перед лицом общей угрозы. Праздник был церковно-государственный и проводился в честь Казанской иконы Божией Матери.

Официально его отмечали вплоть до 1917 года, до отмены праздника советской властью. А возродили традицию с 2004 года. В современной России событие и получило своё сегодняшнее название - День народного единства. Отмечается он каждый год 4 ноября.

В Мурманске в этот день в сквере на улице Ленинградской пройдут народные гуляния. В полдень там стартует фестиваль национальных культур. А в 13.00 состоится митинг-концерт. Гостей праздника ждут выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, выставки от национальных культурных объединений, Хоровод единства и работа тематических интерактивных площадок.

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