4 октября - день основания Романова-на-Мурмане, который в последствии стал Мурманском

Сегодня городу исполнилось 107 лет.

Напомним, основные торжества, связанные с праздником, намечены на ближайшую субботу, но поздравления жители, конечно, принимают уже сейчас.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Дорогие Мурманчане! Как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к родному городу, участие в его жизни, неравнодушие к его облику. За 107 лет в историю Мурманска вписаны героические страницы, наполненные мужеством, отвагой, трудовой доблестью и силой характера его жителей. Сегодня мы вместе создаём новую историю столицы Кольского Заполярья. Пусть она будет наполнена яркими, счастливыми и светлыми моментами. От всей души желаю городу-герою развития и процветания, а всем мурманчанам – успеха, здоровья и благополучия».