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День за днём с «Арктик-ТВ»29.09.17 19:30

4 октября мурманчане вскроют «капсулу времени»

101 день города станет для мурманчан особенным. Рано утром 4 октября в сквере на улице Ленинградской состоится уникальное событие - вскроют «капсулу времени», которая томилась под землёй 50 лет!

В далёком 1967 году, в год пятидесятилетия Октябрьской социалистической революции, по всей стране были заложены «капсулы времени». Эта  традиция пришла к нам от древних  шумеров, которые замуровывали глиняные таблички с обращением к новым правителям в основания строящихся зданий. Достоверно уже почти никто не помнит, что же вложили жители советского Мурманска в капсулу. Однако, предположения всё же есть.

- Я думаю, что они хотели сказать нам, чтобы мы больше работали на благо нашей страны, сохраняли мир на нашей планете, - считает Максим Чирков, мурманчанин.

Свидетелем тех событий 14 октября 1967 года  был мурманский художник Владимир Финхель, который вспоминает: «Я видел только металлическую капсулу. Погода в тот день была хорошая, людей было немного. В основном молодёжь, комсомольцы занимались этим делом».

В прошлом году на столетие города в  сквере у ДК им. С.М. Кирова заложили ещё одну «капсулу времени». По уже сложившейся традиции, её так же откроют через 50 лет - в 2066 году. 

А пока мурманчане, затаив дыхание, ожидают момента, когда из-под земли достанут частичку прошлого века, и все узнают, что завещали нам представители предшествующего поколения.

- 4 октября в 12 часов состоится торжественное вскрытие капсулы, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Но это работа очень необыкновенная, мы начнём её рано утром. Приглашаем мурманчан  в сквер на улице Ленинградской на вскрытие этой капсулы, давайте вместе прочитаем то, что завещало нам поколение 1967 года

О чём мечтали мурманчане прошлого?  На что надеялись? Что завещали людям XXI века, узнаем в День города, 4 октября.

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