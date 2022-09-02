4 сентября в Мурманске пройдёт традиционный международный фестиваль спорта «Гольфстрим»

В этом году для того, чтобы всем было удобно добраться до локации, в каждом районе города будет курсировать автобус до площадки фестиваля и обратно после завершения праздника. Начало в 9.00. Место – правый берег мостового перехода через Кольский залив. Важно, в 10.45 движение на мосту будет перекрыто.

Помимо спортивно-массовых мероприятий для всех гостей фестиваля подготовили культурно-развлекательную программу.

Фестиваль «Гольфстрим» проходит в регионе с 2016 года. За это время у него появилось много поклонников. Тысячи людей приходят поучаствовать в соревнованиях, поболеть за своих или просто понаблюдать за атмосферой спортивного духа.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации г. Мурманска: «Мы фактически нигде не давали такой большой рекламы о том, что в этом году мы проводим фестиваль. Но, несмотря на это, к нам представители десяти городов России, начиная от Владивостока, приезжают на эти соревнования. Они заинтересованы в участии в наших соревнованиях».

В этом году в программу фестиваля включено 15 видов спорта, это и юкигассен, футбол, пляжный волейбол, петанк. Но самым экстремальным и захватывающим остаётся заплыв через Кольский залив, температура воды в котором достигает до 10 градусов. Для соблюдений мер безопасности за каждым спортсменом будет закреплён спасатель. Но спортсменов холодом не напугать. На заплыв уже зарегистрировались более 40 участников в возрасте от 19 до 75 лет.

Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив: «В первой группе будут идти те люди, которые были отобраны по их более сильным, более быстрым результатам. Уверяю, что эти соревнования и этот заплыв - самый сильный по скоростному участию. Я ожидаю, я заинтригован результатами, предсказать которые вообще невозможно».

В честь такого масштабного спортивного праздника в Мурманск приедет и руководитель Федерации зимнего плаванья России с интересным предложением.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации г. Мурманска: «Его основная цель попросить город Мурманск стать столицей зимнего плаванья, чтобы мы вернулись к тому, если возможно, к проведению международных соревнований по зимнему плаванью, либо по ледяному плаванью, чтобы мы стали основными организаторами данного соревнования».

Ещё одним популярным направлением на фестивале является массовый пробег по Кольскому мосту. В этом году для совершеннолетних участников пробега подготовили приятный бонус – сертификат на полёт на вертолёте, при благоприятных погодных условиях воспользоваться которым, можно будет в этот же день.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации г. Мурманска: «Будет в футболках 106 сертификатов, потому что в этом году городу Мурманску 106 лет. Те люди, которым достанется сертификат, имеют право прокатиться на вертолёте. У нас будет вертолёт МИ-8, 106 участников, там по времени будет расписано, кто и когда будет кататься на вертолёте».

В рамках культурной программы для гостей и участников фестиваля будут выступать артисты из Москвы и Санкт-Петербурга: шоу барабанов, джамперы, Dj, а также будут работать интерактивные площадки и фуд-корт.

В этом году для того, чтобы всем было удобно добраться до локации, в каждом районе города будет курсировать автобус до площадки фестиваля и обратно после завершения праздника. Начало в 9.00. Место – правый берег мостового перехода через Кольский залив. Важно, в 10.45 движение на мосту будет перекрыто.