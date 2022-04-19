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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.22 19:30

4-й сезон в театральной студии «Домино» открывают младшая группа «Сцена» и старшая «Бенефис»

Театральная студия «Домино» работает на базе ДК Железнодорожников уже 4 года. Творческое объединение позволяет всем желающим окунуться в мир театра. За несколько лет выпустила немало совершенно разных проектов - непохожие друг на друга спектакли, цирковые представления, поэтические вечера и не только. Открыли новый сезон здесь двумя премьерами. Младшая группа «Сцена» представила «Сказку о потерянном времени» по одноименному рассказу Евгения Шварца, а старшая группа показала работу «Бенефис» по мотивам пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке».

Александр Титовский, художественный руководитель театральной студии «Домино»: «В этот раз очень насыщенный театральный сезон. Совершенно разные возраста дети - от 4 лет, даже подготовительного возраста. Они будут представлены на малой сцене. И цирковое мастерство и актёрское. Совершенно разные жанры спектаклей, включая и детективы, развлекательные, сказки. Всё, что угодно, можно будет увидеть на сцене в этот четвёртый театральный сезон».

Обучение в студии «Домино» проходит как в профессиональных театральных училищах. Актёрское мастерство, хореография, цирковое искусство, сценический бой и фехтование. Помимо этого, многие костюмы и декорации делают сами студийцы. Это создаёт ту волшебную атмосферу театра, в которую хочется погружаться снова и снова. Всё, что зритель увидит на сцене, это итог сложной и упорной работы на репетициях, где продумывалась и прорабатывалась каждая деталь.

Александр Титовский, художественный руководитель театральной студии «Домино»: «Театральная студия - это не только для тех, кто собирается жизнь свою связывать с театром и так далее. Это комплексное развитие детей, они здесь получают развитие физическое и культурное, музыкальное развитие. Актёрское мастерство развивает всё - вплоть до мышления, потому что мы ищем какие-то подтексты, когда репетируем спектакли. Мы не просто говорим текст, мы учимся вкладывать в него жизнь и эту жизнь дети потом в себе отмечают и переносят в настоящую нашу жизнь».

В студии 12 групп учеников совершенно разных возрастов. Все они связаны одним любимым делом – созданием чего-то прекрасного в стенах театра. Все студийцы проходят нелёгкий путь перед премьерой спектакля. И у каждого из них возникают свои трудности при подготовке. У кого-то проблемы с запоминанием текста, кто-то затихает, волнуется выступать на публике. Справиться со всем этим им помогают преподаватели, которые находятся с воспитанниками вплоть до первых шагов на сцене.

Данил Карпман, ученик театральной студии «Домино»: «Сейчас я ощущаю какие-то неповторимые чувства. Волнение, в тоже время радость, всё это смешивается в невообразимую кучу».

Театральная студия «Домино» покажет ещё не одну премьеру. Сезон продлится до конца мая, студийцы представят ещё много ярких и захватывающих работ. Выбрать и посетить интересный для себя спектакль сможет каждый. Подробности можно узнать в группе студии в социальной сети «ВКонтакте».

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