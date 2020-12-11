40 лет, а ума нет

В Оленегорске полицейские задержали мужчину, управлявшего автомобилем без водительского удостоверения. Он ещё оказался и в состоянии алкогольного опьянения.

Жизнь совсем ничему не научила 40-летнего оленегорца. Он снова попался полиции, разъезжая по городу нетрезвым. «Опель Омега», за рулем которого был мужчина, остановили на улице Строительной. Водитель легковушки показался инспекторам нетрезвым, что и подтвердил тест.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там и оказалось, что автолюбитель уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.