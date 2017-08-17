40 лет назад атомоход «Арктика» пробился к макушке Земли

Памятная дата в истории ледокольного флота. 40 лет назад, 17 августа 1977 года, советский атомоход «Арктика» первым в мире достиг Северного полюса.

Ледокол под командованием капитана Юрия Кучиева 9 августа вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. В 4 часа утра 17 августа, преодолев мощный трехметровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, атомоход достиг макушки Земли.

Участники экспедиции подняли Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду.

А в это время, атомный ледокол «50 лет Победы», который отправился из Мурманска 13 августа по легендарному маршруту «Арктики», достиг макушки Земли! Как сообщил директор по судоходству «Атомфлота» Андрей Смирнов, этот рейс совершён в рекордные сроки, за 79 часов. Полюс достигнут в 124 раз.