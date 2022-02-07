40 лет посвятил рыбному порту! «Поработаю ещё. Пока здоровье позволяет», - Михаил Мисечко

Докер Михаил Мисечко сегодня празднует трудовой юбилей. На это предприятие он пришёл сразу после службы в армии и до сих пор продолжает работать здесь.

Уже 40 лет Михаил Адамович вместе с другими докерами работает с грузами в рыбном порту. С виду, профессия несложная и молодёжь любит приходить сюда за, как им кажется, лёгкими деньгами. Однако остаются здесь далеко не все, только крепкие духом, отмечает портовик.

Михаил Мисечко, докер-механизатор ММРП: «Молодёжь приходит, но остаётся мало. Они идут, думают, что здесь всё просто, так просто деньги платят. А естественно, работа тяжёлая. У нас бывает, что за смену каждый человек перекидывает в трюме 40 тонн. Не четыре, а сорок тонн приходится перекидать».

Сам Михаил давно закалён ветрами и морозами, да и работы никогда не боялся. Именно поэтому столько лет трудится на одном предприятии. Зарплата достойная, делится ветеран порта, а условия труда с каждым годом становятся всё лучше.

Михаил Мисечко, докер-механизатор ММРП: «Если посмотреть на холодильник №3, который перед нами, то ещё лет пять назад, как он выглядел, а как сейчас. Это совсем другое здание получается. Дорогу сделали вдоль, где мы работает. Были одни ямы, а в прошлом году полностью положили асфальт. Сделали везде ремонт в бытовом корпусе. Вы заходили, видели, там всё красиво».

Михаил видел целую эпоху Мурманского морского рыбного порта, сам стал её частью. Он приехал сюда из Беларуси после службы в армии вместе с другом. Только товарища на работу не взяли, а его приняли и не прогадали. За эти годы докер не раз ставил производственные рекорды. И порох в пороховницах не растерял.

Михаил Мисечко, докер-механизатор ММРП: «Поработаю ещё. Пока здоровье позволяет, на здоровье не жалуюсь. Поработаю. А если буду чувствовать, что буду уставать, то буду уходить на пенсию».

Ещё в 1998 году Михаил Адамович получил звание почётного портовика, а в 2002-м стал ветераном порта. Также он награждён Почётной грамотой Госкомрыболовства и нагрудным знаком «Почётный работник рыбного хозяйства России». Но для самого Михаила награды не главное – важно, чтобы работа ладилась.