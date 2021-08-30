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40 лет вместе! Время рубиновой свадьбы

Любовь сквозь года, успехи, поражения, радости и беды: полярнинским семьям вручили знаки отличая за крепкую супружескую жизнь.

Олег и Галина познакомились почти 40 лет назад, когда брат юной Гали привёл своего друга в гости. Супруги Самойленко вспоминают, что друг друга они полюбили почти сразу, с первого взгляда, но и спустя время чувства никуда не делись, лишь трансформировались, укреплялись и росли: любви теперь должно хватить и на детей, и на внуков.

Олег и Галина Самойленко, г. Полярный: «Когда мы были молоды, то мы были счастливы просто смотреть друг другу в глаза. Сейчас столько всего приросло, столько всего нас скрепило, что мы ощущаем: рука, нога, голова, шея – все одно. Это любовь? Да, я и говорю. Единство, освящённое любовью – вот, что такое семья».

В семьях военных уклад особый. Обычно мужчина проводит больше времени в море, воспитанием детей занимается женщина. Зато теперь, говорит Олег, он всё, что не додал своей дочери, сполна возвращает любимым внукам.

На первом месте внуки теперь и у четы Гаврилюк.

Виктор и Александра Гаврилюк, г. Полярный: «Везде дети, всегда дети – они взбадривают. Это, наверное, счастье – дети, муж, дом. Новый этап в жизни».

Вместе супруги больше 40 лет, даже уехали подальше от родителей на Север, чтобы стать друг для друга единственной опорой и поддержкой. Здесь, в Полярном, они и стали по-настоящему счастливыми.

За долгие годы в браке парам вручили памятные знаки отличия – за любовь, верность и сохранение семейных ценностей.

 

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