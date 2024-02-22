40-летняя история Дворца культуры Снежногорска неразрывно связана с городом

Сегодня «Современник» остаётся гостеприимным для зрителя, настоящей семьей для сотрудников и творческих коллективов. В честь юбилея, состоялись традиционная праздничная программа и награждение заслуженных работников.

Ровесник Дворца культуры «Современник» - Хор русской песни за 40 лет не растерял своего духа. Двадцать один год назад его первого руководителя на посту сменил Мунир Хасанов. Он смело внёс и свой репертуар, и новые правила. Музыкант с пяти лет осваивал народные инструменты, с радостью в ряды коллектива принимает тех, кто искренне любит русские народные песни так же, как и он сам. Хор по составу, преимущественно, женский, поэтому и работать приходится особыми методами.

Мунир Хасанов, руководитель Хора русской песни городского Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Я никогда не кричу. Всё спокойно. К каждому участнику нужен подход, сели его не найдёшь, то могут обидится. Вот и ищешь: кому пряник, а кому и пожёстче».

Всю сорокалетнюю историю дворца прожила и нынешний директор учреждения Татьяна Атаманюк. Она возглавляет «Современник» уже 22 года, помнит, как учреждение получило своё имя. Название дворца определила гастролирующая по городам Кольского Заполярья театральная группа «Современник», она и стала одним из первых гостей, вышедших для снежногорского зрителя на сцену. Так и решили. С тех пор от концепции коллектив дворца не отходит, здесь всегда стараются вносить в программы современности и актуальности. Главное, это быть всем на одной волне, вместе и заодно, словом, дружной и большой семьей.

Татьяна Атаманюк, директор городского Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Собственно никаких секретов нет: интересно мне, интересно всем. Это не просто взаимно, это творческая семья. Всякое бывает: и ссоримся, но не приведи Господь, если у кого что-то случится – помогут все. Это касается и мероприятий. Это тоже нормально, работа у нас такая».

Без малого год назад в творческую семью попал и Илья Повх, на сегодняшний день самый молодой специалист в коллективе «Современника». Он один из тех, кто обеспечивает номерам яркость и придаёт антураж, а главное - наполняет их звуком.

Илья Повх, звукооператор городского Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Это работа в команде. В первую очередь нужно прислушиваться к тому, что говорят. Без технического персонала не обойдётся ни одно мероприятие. Если свет, звук, техники сцены нужны внутри дворца, то ни одно мероприятие на выезде или на улице невозможно без звука. Остальные работают внутри дворца».

«Современник» - это, конечно, об искусстве: песнях, театре, танцах. С 2006 года ансамбль «Ритм» возглавляет Ирина Девочкина, кажется, сама не останавливается ни на секунду с тех пор, как танец появился в её жизни - с самого детства. В этом году коллектив отметит свой 35-летний юбилей, и уже сегодня танцоры активно готовятся к дню рождения и делают это, конечно, на сцене.

Многие выпускники Ирины Владимировны выбрали свой профессиональный путь именно в хореографическом искусстве, и это главный успех педагога, который всегда начинается с заботы и внимательности к ребёнку.

Ирина Девочкина, руководитель ансамбля эстрадного танца «Ритм» городского Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Для меня, в большей степени, личность. Мы занимаемся становлением характера ребёнка, воспитанием ответственности. Танцы, естественно, стоят на высоком месте, но в основном, это личность ребёнка».

Поздравить с юбилеем специалистов пришли не только постоянные зрители, но и добрые друзья – коллеги из учреждений культуры ЗАТО Александровск со своими творческими подарками. Но есть и те, кто не просто следит за успехами «Современника», а буквально бьётся за возможность качественных преобразований учреждения: усовершенствовать техническое оснащение, закупить инвентарь, осуществить ремонты помещений и фасада. От администрации муниципалитета тёплые слова в адрес юбиляра.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «ДК «Современник» - это, прежде всего, его коллектив – талантливый и знающий, что нужно нашему зрителю. Это коллективы - самых маленьких и взрослых жителей. Наш «Современник» всегда следует в ногу со временем, но сохраняет наши традиции».

Дворец культуры – это неотъемлемая часть истории города судоремонтников, это огромный вклад творческих людей в воспитание подрастающего поколения. И вчера, и сегодня, и завтра – виват, «Современник»!