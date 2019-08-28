День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.19 19:30
40 литров контрафактной спиртосодержащей жидкости изъяли полицейские в одной из торговых точек Мурманска
Документов и лицензии на алкоголь не было, кроме того предприниматели вообще не имели права торговать такого рода продукцией.
По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Санкции статей предусматривают ответственность для индивидуальных предпринимателей в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, с конфискацией изъятой продукции.
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