40 мешков с мусором подкинули на территорию гаражного кооператива

Жители улицы Сафонова в Мурманске в замешательстве. На поляне за гаражным кооперативом во время прогулки они обнаружили около 40 мешков с мусором. Люди возмущены: летом на этом месте была аккуратная полянка, гуляют собаководы со своими питомцами, местные жители жарят шашлыки. Более того, недавно эту территорию убирали эковолонтёры, участники проекта «Чистый регион».

Информацией о подозрительной находке жители улицы Сафонова поделились в социальных сетях. На пустыре сразу за гаражным кооперативом свалены в кучу несколько десятков мешков. Внутри что-то похожее на старую минеральную вату, которой утепляют теплопроводы. Очевидцы сообщили, что строительный мусор сюда в тёмное время на протяжении нескольких дней завозил грузовик с подъёмником. Какой компании принадлежит машина, люди выяснить не смогли.

Валерий Неронов, владелец гаража в кооперативе на улице Сафонова: «Это привезли недавно, буквально дней десять, от силы - две недели, самое большее. И привезли его, скорее всего, от трубопроводов ТЭЦ, которые разбирают на улице Подгорной. Я туда езжу на работу и вижу, что изоляцию собирают вот в эти мешки. Я не уверен, что это именно они. Но здесь тоже изоляция с трубопроводов, потому я и думаю, что она привезённая с Подгорной».

Такое отношение мурманчан оскорбляет. Несмотря на то, что территория за гаражным кооперативом напоминает пустырь, владельцы гаражей следят здесь за порядком. Раньше недобросовестные компании часто свозили сюда мусор. Ситуация поменялась, когда кооператив закрыл въезд для посторонних шлагбаумом. Захламление прекратилось. А в этом году весь оставшийся хлам вывезли участники экомарафона «Чистый регион». Площадка преобразилась в лучшую сторону. Но, как оказалось, ненадолго.

Дмитрий Афиногенов, организатор экологического марафона «Чистый регион»: «Здесь мы проводили большой экологический марафон, вывезли отсюда 4 машины мусора. И жители в уборке принимали участие, и команды разные. И вот сейчас в соцсетях увидели сообщение, что здесь снова много мусора. Причём в данной ситуации это вообще удивляет, потому что это явно какая-то организация строительная вывозит свой мусор. Она не утилизирует его, как должна это делать. Жители говорят, что приезжает периодически грузовик один и тот же. Это, конечно, странно и страшно».

Так сваливать минеральную вату - нарушение. По закону её необходимо утилизировать на специальных площадках. Что, конечно же, стоит денег. Значит, скорее всего, выбросили отходы здесь, чтобы сэкономить. При этом желание намусорить в родном городе у пока неизвестной организации оказалось настолько сильным, что не остановил их даже шлагбаум. Местные жители предполагают, что машина проезжала по старой дороге, через кусты. И пытаются выяснить, кто снова превращает территорию гаражного кооператива в свалку.