40 мурманских полицейских отправились в командировку на Северный Кавказ

Полгода им предстоит обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в Республике Ингушетия.

Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Перед отправлением состоялся строевой смотр. Командиры проверили внешний вид бойцов, их форменное обмундирование и вооружение.

По многолетней сложившейся традиции, командиру оперативной группы вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области. Торжественные проводы завершились инструктажем о мерах личной безопасности.

Стоит отметить, что работу полицейских Мурманской области на Кавказе высоко оценивает руководство органов внутренних дел. За успехи в профессиональной деятельности сотрудники неоднократно отмечены наградами МВД России.