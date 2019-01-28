День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.19 19:30
40 мурманских полицейских отправились в командировку на Северный Кавказ
Полгода им предстоит обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в Республике Ингушетия.
Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Перед отправлением состоялся строевой смотр. Командиры проверили внешний вид бойцов, их форменное обмундирование и вооружение.
По многолетней сложившейся традиции, командиру оперативной группы вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области. Торжественные проводы завершились инструктажем о мерах личной безопасности.
Стоит отметить, что работу полицейских Мурманской области на Кавказе высоко оценивает руководство органов внутренних дел. За успехи в профессиональной деятельности сотрудники неоднократно отмечены наградами МВД России.
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