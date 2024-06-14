На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске состоялась первая игра четвертьфинала Кубка Северо-Западного федерального округа по футболу.

Команда ФК «Север» на своём поле принимал команду «Новград» из Великого Новгорода. Наши футболисты порадовали болельщиков уверенной игрой, первыми распечатали ворота соперника и не переставали атаковать на протяжении всех 90 минут матча.

В итоге встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу «Севера».

Следующие домашние матчи для заполярных футболистов состояться 15 июня в 13.00 и 19 июня - в 19 часов.