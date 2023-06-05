400 тысяч сосен подрастают в новой теплице Мурманской авиабазы посёлка Мурмаши

Эти деревья – наши помощники, они будут использованы для восстановления леса после пожаров. Мурманская авиалесоохрана занимается не только ликвидацией пожаров на природных территориях, но и лесовосстановлением.

Павел Горюнов, начальник мурманской базы авиационной охраны лесов: «Этот пожароопасный сезон мы уже начали, уже было 9 пожаров. Оперативно на малой площади все они были ликвидированы. Лесовосстановление проводится на тех местах, где в прошлые года лес выгорал».

В этом году у специалистов авиабазы большая радость: новая теплица. Благодаря выделенным из областного бюджета средствам год назад закупили и смонтировали парник, а уже этой весной здесь проросли 400 тысяч сосен обыкновенных.

Павел Горюнов, начальник Мурманской базы авиационной охраны лесов: «У нас есть теплицы обычные, в которых у нас выращивают посадочный материал с открытой корневой системой. Срок произрастания этих сеянец, когда они начинают прорастать, два года. Новая теплица даёт возможность в сроки от трёх до четырёх месяцев уже получить готовый посадочный материал».

Школьников из Зверосовхоза привезли сюда, чтобы провести для них экоурок: рассказать о работе теплиц, показать технику, вспомнить с ними противопожарные меры безопасности.

Юлия Зюнева, сотрудник дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области: «Дети, в большинстве своём, кажется, не представляют как у нас после пожара лес восстанавливается. Многие думают, что он восстанавливается сам по себе и люди тут ничего сделать не могут. На самом деле, конечно же, человек прикладывает массу усилий, чтобы помочь природе, поэтому дети должны это с самых ранних лет осознавать и участвовать в этом процессе».

Юные экологи отвечали на вопросы, смотрели, как работает система полива семян, слушали интересные факты о растениях. Надо отметить, что без подарков дети тоже не остались – школьникам подарили по саженцу, чтобы они могли сами высадить его в понравившемся им месте.

Дарья Могилевцева: «Это сосна, её надо посадить, она вырастет большая-большая».

Юлия Соловьёва: «Сосна вырастит через три года. За ней надо ухаживать, поливать».

Сотрудники Мурманской авиабазы подарили саженец и журналистам «Арктик-ТВ».

В конце осени мы снова наведаемся в уже знакомые нам теплицы и посмотрим на результат, который получится.