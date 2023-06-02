День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.23 19:30
4:1! Футбольный клуб «Север» провёл первый матч в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа
В первом туре мурманская команда встретилась клубом «Тосно». Встреча состоялась в Никольском Ленинградской области.
Футболисты «Тосно», несмотря на недавнее возрождение клуба, начали матч увереннее наших спортсменов и открыли счёт в игре. Только на 26 минуте «Север» вышел на ничью. Удача в этом матче была на стороне наших, которые до перерыва ещё дважды поразили ворота соперника.
А вот второй тайм красивыми голами болельщиков не порадовал, тем не менее, встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Севера».
3 июня наши футболисты проведут второй матч чемпионата. В Кондопоге они встретится с местным клубом.
Всего в турнире участвуют 7 команд, представляющих шесть регионов - Санкт-Петербург, Псков, Ленинградскую, Архангельскую, Мурманскую области и Карелию.
Первый домашний матч в Мурманске назначен на 1 июля.
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