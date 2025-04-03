41 семья северян получила свидетельства о праве на соцвыплаты для приобретения или строительства жилья

Городская программа улучшения жилищных условий молодых семей работает в Мурманске не первый год. Она позволяет получить сертификат, который компенсирует часть стоимости покупки квартиры - сумма зависит от числа детей у супругов.

В этот раз документы на выплаты получили 41 претендент на эту меру соцподдержки.

Ирина Осмолова, участник подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска»: «Прошло три года - это достаточно, я считаю, быстро. Сейчас у нас получится внести субсидию в наш ипотечный платёж и останется совсем небольшая сумма, которую мы сможем закрыть за один год, я думаю».

А вот у семьи Ваганян сейчас квартиры нет и сертификат послужит им стартовым капиталом для того, чтобы купить жильё мечты.

Шоги Ваганян, участник подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска»: «Мы очень рады, что есть такая возможность получить какую-то часть денег за квартиру, потому что сейчас, а вы знаете, сколько они стоят. Это редкая возможность, не всем она предоставляется, но мы очень рады, что мы смогли её получить».

По инициативе губернатора с 2022 года на территории Мурманской области начала действовать программа по улучшению жилищных условий молодых семей, достигших возраста 36 лет. До этого семьи, в которых возраст супругов превышал показатель, исключались из списка участников госпрограммы. В число таких попадали и люди, отстоявшие в очереди, но так и не улучшившие свои жилищные условия.

Иван Лебедев, первый заместитель главы города Мурманска: «Благодаря губернатору Мурманской области в законодательство были внесены изменения и сегодня мы все с вами здесь собрались. Я хочу пожелать вам как можно больше тёплых, добрых и позитивных эмоций».

За период реализации программы с 2006-го по 2024 год её участниками и получателями мер поддержки стали 2010 семей.