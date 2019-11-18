41 жертва! Стоимость смерти определяет авиакомпания, а прокуратура просит доказательств моральных страданий

5 мая этого года в Москве случилась страшная катастрофа. Разбился самолёт «СуперДжет-100» компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск. У самолёта спустя некоторое время после взлёта начались неполадки и пилоты приняли решение возвращаться. Однако посадка прошла нештатно, от удара о взлётную полосу самолёт загорелся, погибли 41 человек. Среди погибших был наш земляк Максим Воробьёв. Сейчас жена мужчины судится с «Аэрофлотом».

Наталья и Максим жили в браке больше десяти лет. Воспитывали двоих детей. Младшему сейчас 9 лет. Однако семейное счастье в одночасье рухнуло, сгорев вместе с авиалайнером в огне пожара в аэропорте Шерметьево. О былом Наталье напоминают лишь оставшиеся в альбомах снимки. Вот счастливые молодожёны запечатлены у входа в ЗАГС сразу после свадьбы. Здесь Максим Воробьёв держит на руках сына, наследника. Вот уже подросшие дети вместе с родителями встречают рождество в деревне Санта Клауса.

Катастрофа 5 мая перечеркнула жизнь целой семьи жирной линией на до и после.

«Это самое жуткое, что было со мной вообще за все 38 лет, которые я прожила, - говорит Наталья Воробьёва, жена погибшего в авиакатастрофе мурманчанина. - Несколько лет моей жизни вообще выпали из жизни. До сих пор переживаю».

Вспоминать о том дне Наталье нелегко до сих пор. Женщина была в отпуске с детьми, когда узнала о катастрофе. Первые сообщения - в них утверждали, что погиб лишь один человек, обнадёживали. Женщина пыталась дозвониться до мужа снова и снова, узнавала информацию через родных и родственников. Затем сообщили о том, что из 78 пассажиров самолёта выжили лишь 37, остальные выбраться не смогли. Чуть позже опубликовали списки погибших. Среди них оказался и Максим Воробьёв.

«Вообще, все ребята погибли жуткой смертью, - говорит Наталья Воробьёва, жена погибшего в авиакатастрофе мурманчанина. - Все, кто сидел с 15 по 20 ряд, рухнули в багажное отделение, все и заживо погибли. Это, естественно, нигде не освещалось. Это потом уже нам говорили следователи».

Узнав ужасные подробности трагедии, Наталья получила нервный срыв и на 2 месяца попала в больницу. А в июле представители «Аэрофлота» принесли ей на подпись бумаги.

«Представители ответчика обращались к семьям погибших, предоставляли исковое заявление с требованием к ответчикам о взыскании компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Несколько семей погибших согласились с данными исками, - рассказывает Ксения Савицкая, представитель Натальи Воробьёвой. - В связи с чем в районных судах города Мурмаснка рассматривались дела о взыскании с ПАО «Аэрофлот» и «АльфаСтрахование» данных денежных сумм. Данные дела были закончены мировыми соглашениями. Семья моей доверительницы посчитала данную сумму достаточно унизительной, поэтому нами было подготовлено исковое заявление с другими финансовыми требованиями».

Наталья уверена: ответственность за авиакатастрофу целиком и полностью лежит на руководстве «Аэрофлота», авиакомпания должна понести справедливое наказание, считает она.

«Меня возмущает не столько сумма требований. Мы с мужем всегда летали только «Аэрофлотом» и никакими другими компаниями. С авиакомпанией «Аэрофлота» позиционирует себя и Россия, компания занимает первое место среди российских перевозчиков, позиционирует себя как один из лучших авиаперевозчиков, - говорит Наталья Воробьёва, жена погибшего в авиакатастрофе мурманчанина. - Поэтому такое отношение у них сложилось к потерпевшим. Они предлагают мне 600 тысяч рублей морального ущерба за то, что я потеряла любимого человека, супруга. Получается, что можно любого другого человека убить, моральный ущерб ему заплатить 600 тысяч рублей и в этом будет вся справедливость».

Сильно потерю отца переживали и дети. Если старшему ребёнку - дочери - при помощи психологов, что папа не вернётся, объяснить удалось, девятилетний сын до сих пор не принимает этот факт. Сама Наталья только месяц назад перестала наблюдаться у врача, но продолжает принимать сильные препараты, которые помогают ей хоть как-то мириться с произошедшим. Но для «Аэрофлота» это не показатель страданий.

«Аэрофлот» оценивает и считает помощь, оказанную иными лицами. Хотя именно «Аэрофлот» является ответственным за произошедшее событие, - говорит Ксения Савицкая, представитель Натальи Воробьёвой. - И именно «Аэрофлот» должен приложить все усилия для индивидуальной работы с каждым родственником, для решения всех финансовых вопросов мирным путём. К слову, по имеющимся неофициальным данным, «Аэрофлот» за сгоревшее воздушное судно получил страховую выплату в полном объёме. И получается, что в результате данной авиакатастрофы «Аэрофлот» никоим образом не пострадал».

На стороне ответчика оказался и прокурор. Тот, кто должен защищать права пострадавших, требует у женщины доказать, что она действительно страдает из-за гибели супруга.

«Не знаю, как можно показать, что человек потерял супруга, какие моральные страдания? Не знаю. У меня жизнь разрушена. У меня другая жизнь. Та, что у меня была - она закончена. Какие могут быть моральные страдания ещё? – говорит Наталья Воробьёва, жена погибшего в авиакатастрофе мурманчанина.

Несмотря на то что женщине трудно говорить о произошедшем в мае, судиться она намерена до конца. Также Наталья поддерживает связь с другими родственниками погибших в самолёте мурманчан. Люди до сих пор не оправились от своих потерь. Тем не менее, срок искового заявления по таким делам - три года. И в будущем эта катастрофа для «Аэрофлота» может обернуться групповым иском.