4:2 - ХК «Мурман» не смог одолеть «Волгу» на льду

В настоящее время наша команда участвует в турнире предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом. Встречи проходят на арене в Ульяновске.

Шестая за турнир игра, а матчи идут буквально каждый день, для наших спортсменов выдалась напряженной, возможно, сказалась усталость.

В пером тайме «Мурман» не сумел распечатать ворота соперника. На перерыв команды ушли со счётом 3:0 в пользу «Волги». После отдыха Заполярным хоккеистам удалось сократить разрыв. Но всё равно встреча закончилось победой хозяев поля. Итоговый результат на табло 4:2. ХК «Мурман» занимает в турнирной таблице 7-е место. Это предпоследняя строчка.

Когда материал готовился к эфиру, стали известны и результаты финального матча с командой «Водник». Архангелогородцам наши хоккеисты уступили со счётом 2:5.