День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.19 19:30
42 млрд рублей готовы выложить победители аукционов на квоты по вылову краба в Северном бассейне
Такие выводы следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома.
Разыгрывался 41 лот, из которых 31 - на квоты добычи краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 10 - в Баренцевом море. Напомним, в начале мая 2019 года в России был принят закон, который разрешил морякам ловить крабов. Квоты, в том числе предоставляются в инвестиционных целях и распределяются по результатам электронных аукционов.
Доли будут закрепляться за пользователями на 15 лет.
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