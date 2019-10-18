42 млрд рублей готовы выложить победители аукционов на квоты по вылову краба в Северном бассейне

Такие выводы следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома.

Разыгрывался 41 лот, из которых 31 - на квоты добычи краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 10 - в Баренцевом море. Напомним, в начале мая 2019 года в России был принят закон, который разрешил морякам ловить крабов. Квоты, в том числе предоставляются в инвестиционных целях и распределяются по результатам электронных аукционов.

Доли будут закрепляться за пользователями на 15 лет.