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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.19 19:30

42 претендента на звание «Лучший по профессии»

В индустриальном колледже дан старт конкурсу «Лучший по профессии», который приурочен к 60-летию ввода в эксплуатацию первого в мире атомного ледокола «Ленин».

Мурманский индустриальный колледж стал площадкой для конкурса  молодых специалистов «Лучший по профессии». В этом году в соревнованиях принимают участие не только опытные рабочие, но и те, кто только начинает познавать азы своей специальности. «Конкурс такого масштаба проводится впервые, он посвящён 60-летию атомного флота, - отмечает Надежда Габаина, заместитель директора по воспитательной работе и развитию конкурсного движения. – В конкурсе принимают участие 42 участника из ведущих предприятий и наши студенты».

В актовом зале колледжа собрались самые активные и талантливые сварщики, токари, повара и  слесари-ремонтники. В ближайшие дни они будут выполнять сложные профессиональные задачи, которые помогут им улучшить личные навыки и доказать экспертам и бизнес-партнёрам, что среди них уже есть компетентные специалисты, которые после завершения обучения смогут пополнить штат ведущих предприятий региона.

«Сегодня у некоторых  предприятий, а особенно у обществ с ограниченной ответственностью, возможностей заниматься стажировкой, доучиванием молодых специалистов,  отмечает Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа. – А вот ведущие компании нашего региона  такую задачу выполняют, они заинтересованы, чтобы к ним приходили готовые специалисты, а такие конкурсы дают возможность улучшать качество подготовки».

Стимул для саморазвития серьёзный - призёры и победители конкурса получат премии, а кто-то, возможно, работу, поэтому  есть, за что бороться.

«Мы решили пригласить студентов, чтобы коллеги поделились профмастерством, лучшими практиками привлечь лучших студентов на предприятия,  - говорит Анжелика Златоустова, специалист ФГУП «Атомфлот». – Мы преследуем цель, чтобы ребята подружились, обменивались знаниями».

Главная цель таких соревнований - популяризация и повышение статуса рабочих профессий среди молодых людей, а также привлечение молодёжи в рабочий сектор экономики. Итоги конкурса «Лучший по профессии» станут известны 20 декабря.

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